Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматели из Крыма обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на необоснованное завышение цены на аренду земли одной из местных администраций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии