В Москве начался суд над иностранцами, планировавшими взорвать здание ФСБ

Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ*, которые, планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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