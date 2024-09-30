Нетаньяху заявил, что Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху проинформировал о том, что постоянными обстрелами йеменской и ливанской территорий держава демонстрирует собственную мощь, которая позволит изменить расстановку сил в Ближневосточном регионе.
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