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Роль страховых медицинских организаций в реализации национальных целей в сфере здравоохранения

Роль страховых медицинских организаций в реализации национальных целей в сфере здравоохранения

26 сентября на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялся круглый стол «Роль страховых медицинских организаций в реализации национальных целей в сфере здравоохранения, определенных Президентом Российской Федерации».

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