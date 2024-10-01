26 сентября на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялся круглый стол «Роль страховых медицинских организаций в реализации национальных целей в сфере здравоохранения, определенных Президентом Российской Федерации».
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