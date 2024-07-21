Хроническая бессонница связана с обработанными пищевыми продуктами Максим МорозовСогласно последнему исследованию, проведенному учеными из Университета Сорбонны в Париже, существует потенциальная связь между употреблением ультраобработанных продуктов и ухудшением качества сна, в частности, с хронической бессонницей.
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