Ямское поле
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Ямское поле

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На Скаковой задержали курьера по подозрению в присвоении денег от продажи смартфонов

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Беговой задержали 22-летнего москвича, который решил обмануть работодателя в первый же рабочий день.

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