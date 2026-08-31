На Скаковой задержали курьера по подозрению в присвоении денег от продажи смартфонов

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Беговой задержали 22-летнего москвича, который решил обмануть работодателя в первый же рабочий день.
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