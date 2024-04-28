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Алиев: между Азербайджаном и Арменией началась демаркация границ

Алиев: между Азербайджаном и Арменией началась демаркация границ

Азербайджан и Армения после делимитации границы начали ее демаркацию. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал в телефонном разговоре госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщило РИА «Новости».

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