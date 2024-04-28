Алиев: между Азербайджаном и Арменией началась демаркация границ

Азербайджан и Армения после делимитации границы начали ее демаркацию. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал в телефонном разговоре госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии