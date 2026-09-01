Пошто барин, учиться запрещаешь?

Вчера прослушала краткий курс лекции, как тяжело современным детям в школе учиться, а потом ещё и домашние задания дома выполнять.
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