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США предложили не сильно регулировать ИИ

США предложили не сильно регулировать ИИ

США на проходящей встрече министров инноваций G20 в Северной Каролине продвигают подход, при котором государства не должны создавать отдельное жесткое регулирование искусственного интеллекта (ИИ) без необходимости.

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