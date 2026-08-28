Дания выплатит компенсации тысячам женщин Гренландии за принудительную контрацепцию

Парламент Дании утвердил масштабную программу компенсаций для жительниц Гренландии, которые в период с 1960‑х по 1990‑е годы подверглись принудительной установке внутриматочных спиралей.
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