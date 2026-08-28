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Дания выплатит компенсации тысячам женщин Гренландии за принудительную контрацепцию

Пар­ла­мент Дании утвер­дил мас­штаб­ную про­грам­му ком­пен­са­ций для житель­ниц Грен­лан­дии, кото­рые в пери­од с 1960‑х по 1990‑е годы под­верг­лись при­ну­ди­тель­ной уста­нов­ке внут­ри­ма­точ­ных спи­ра­лей.

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