Сверхзвуковой удар из Баренцева моря: «Адмирал Головко» запустил «Оникс»

Фрегат «Адмирал Головко» уничтожил береговую цель ракетой «Оникс» в Баренцевом море Экипаж новейшего фрегата Северного флота «Адмирал Головко» успешно выполнил пуск сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» по береговой цели.
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