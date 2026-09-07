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Сверхзвуковой удар из Баренцева моря: «Адмирал Головко» запустил «Оникс»

Сверхзвуковой удар из Баренцева моря: «Адмирал Головко» запустил «Оникс»

     Фрегат «Адмирал Головко» уничтожил береговую цель ракетой «Оникс» в Баренцевом море      Экипаж новейшего фрегата Северного флота «Адмирал Головко» успешно выполнил пуск сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» по береговой цели.

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