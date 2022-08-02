Аргументы недели

98 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Уже не знает как ещё америкосам зад подлизать!??Зеленский поручил...
  • Файруза Насырова Халиуллина
    китайцы пыжились пыжились а баба яга прилетела и улетит как тлен словоблудиеМИД КНР подтверди...
  • АЛЕКС БАМ
    Давно пора бандеровцам-западенцам вступить в однополые браки.Зеленский поручил...

За сутки в Челябинской области ковидом заболели 203 человека

За сутки в Челябинской области ковидом заболели 203 человека

Немного подросло количество заражений среди школьников. По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 203 человека, в том числе восемь школьников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх