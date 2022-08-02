За сутки в Челябинской области ковидом заболели 203 человека

Немного подросло количество заражений среди школьников. По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 203 человека, в том числе восемь школьников.
Популярные статьи
- Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»
- Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации
- Рамзан Кадыров: чеченские бойцы скоро постучатся в двери кабинетов «киевской верхушки»
Свежие комментарии