«Бабуль, вот я, как там, узбек, и я читаю намаз». В Москве отец мальчика пытается выдворить из России мигранта, который живёт с его женой

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Комментарии
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PP
Piotr Priladyshev
Власть законодательная и исполнительная не исполняют свои обязанности а
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2 час.
Ирина52
Судя по их поведению в России - они хуже нас, и намного. Иначе не было бы и проблемы.
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1 час.
Алексей Воробьев
Непонятная лояльность и бездействие власти и полиции... Скоро вы сами себя незащитите .. не то что россиян и их детей.
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29 сек.

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