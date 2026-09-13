Страна и люди
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Страна и люди

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Потребление алкоголя в России снизилось до минимума за 30 лет

Потребление алкоголя в России снизилось до минимума за 30 лет

Расчетное потребление алкоголя в России по данным на август снизилось до 7,52 литра на человека в год.

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