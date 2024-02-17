Путин поздравил сотрудников "Газпрома" с 31-летием компании

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов "Газпрома" с 31-летием компании. "Рад возможности поздравить ветеранов отечественной газовой промышленности, конечно, руководителей и весь большой полумиллионный коллектив "Газпрома", рабочих и инженеров мастеров своего дела", – заявил в своем обращении лидер страны.