В Германии не хватает денег на безработных немцев из-за украинских беженцев

Правительству Германии не хватило бюджетных средств на финансирование новой системы пособий безработным, введенной с 1 января этого года под названием Bürgergeld («деньги для граждан»), а также на оплату их жилья и отопления.
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