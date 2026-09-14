В Москве впервые состоялся Фестиваль ушу

В московском Парке искусств «Музеон» впервые прошел масштабный фестиваль ушу. Мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы при поддержке Московской городской федерации ушу и проекта Мэра Москвы «Мой спортивный район», собрало более 45 тысяч гостей.
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