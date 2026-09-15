Экс‑советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что Александр Соболев получил заслуженный вызов в сборную России, так как является лучшим нападающим страны на данный момент.
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