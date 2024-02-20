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Анастасия Волочкова растеряла весь свой талант

Балерина Анастасия Волочкова получила массу критики за свой талант. Звезда балета опубликовала новое видео из зала для балетных репетиций, которое вызвало серьезные обсуждения в Сети относительно её профессионализма.

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