Захарова объяснила слова Рютте об убийстве лидера ХАМАС «либеральными традициями» каннибализма

Официальный представитель МИД России объяснила нездоровую реакцию генсека НАТО Марка Рютте на убийство Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.
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