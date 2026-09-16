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Новости Тамбова

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В ЛДПР предложили не включать выходные в ежегодный оплачиваемый отпуск

В ЛДПР предложили не включать выходные в ежегодный оплачиваемый отпуск

Слуцкий: субботы и воскресенья не должны засчитываться в положенные работнику 28 дней отдыха Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили изменить порядок расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска и не учитывать в нём обычные выходные дни.

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