В ЛДПР предложили не включать выходные в ежегодный оплачиваемый отпуск

Слуцкий: субботы и воскресенья не должны засчитываться в положенные работнику 28 дней отдыха Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили изменить порядок расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска и не учитывать в нём обычные выходные дни.
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