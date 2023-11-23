Северный морской путь даст России и Китаю геостратегическое преимущество

Открытие Полярного круга для судоходства из-за глобального потепления может иметь серьезные коммерческие и геостратегические последствия, считает доцент и заместитель директора программы исследований экономической безопасности в Исследовательском центре передовой науки и технологий Токийского университета доктор Дайсуке Каваи.
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