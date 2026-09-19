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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков – в запасе «Галатасарая» на игру с «Трабзонспором». У россиянина один выход в старте за 4 матча в Суперлиге Турции

Алексей Батраков не попал в стартовый состав « Галатасарая » на игру 6-го тура чемпионата Турции против « Трабзонспора ».

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