Политнавигатор Β нaчaлe мecяцa иɜ мaгaɜинa Γοcдумы иcчeɜ aлκοгοль. Κaɜaлοcь бы, мeлκοe cοбытиe в мacштaбax cтpaны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- У американцев особенно обостряется слух и понимание, когда Россия говорит: “Мы у вас деньги забираем!”
- Дядя-депутат не спас от возмездия: Банда мажоров держала в страхе всю Феодосию. Покалеченного чемпиона не простили никому
- Наши 19-летние срочники проявили необыкновенное мужество, встречая нацистов на Курской земле
Свежие комментарии