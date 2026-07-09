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ПостНАТОвское послевкусие. К чему Запад готовит киевский режим

ПостНАТОвское послевкусие. К чему Запад готовит киевский режим

По данным американской "Нью-Йорк пост", Киев отказался рассматривать конкретное мирное соглашение из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией, которое продвигалось США, было согласовано с российской стороной на встрече президентов России и США в Анкоридже и в целом устраивало Россию.

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