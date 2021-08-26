В молодости они строили коммунизм, а сегодня им дадут по 10000 рублей и они проголосуют за

ЮлияПолитикаВ молодости они строили коммунизм, а сегодня им дадут по 10000 рублей и они проголосуют за Наш Президент Путин обрадовал всех пенсионеров страны тем, что скоро каждому из них выдадут аж по 10000 рублей.Вернуться к статье4010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛидия ТимофееваПомните в фильме "Москва слезам не верит" сцену званого обеда, устроенного Людмилой в квартире профессора Тихомирова? Как один и гостей, самый молодой, корит самого старшего за то, что и за поколение допустило культ личности и репрессии и заявляет:" Уж мы бы не молчали!" Автор данного говновброса напоминает мне этого самонадеянного щенка.Владимир СоловьевЯ вот пенсионер, никогда не голосовал за Путина, никогда за ЕР, не собираюсь. Обязательно только за КПРФАСАнатолий СемченкоЕсли мне не изменяет память, в 96 Зюганов отказался от власти, слился перед Ельциным. Продолжайте.Владимир Соловьевпри чем тут Зюганов? по вашему Ер лучше КПРФ? да хоть за черта лысого только не за едроАСАнатолий СемченкоВы не поняли? Да КПРФ каждый раз сдает свою позицию. Будь то сдача победы Ельцину, или включение в свои ряды таких одиозных личностей, как Рашкин, Грудинин, за которых люди не переносят партию Зюганова.Владимир Соловьеводиозных? да вы провокатор, Грудинин Человек с большой буквы, а вы либо дурачок, либо продажный, даже не знаю что хужеАСАнатолий СемченкоЧеловек с большой буквы не делит своих детей на любимого сына и на нелюбимиго. И, даже после развода, старается наказать бывшую. Мразь.Владимир СоловьевА что сын вправе устраивать провокации против отца, в угоду рейдерам, а жена несчастная, высудила у Совхоза 2 млрд рубликов, такую жену утопить надо было в роддоме еще. Какая жена, такого и сыночка воспиталаАСАнатолий СемченкоВот истинное лицо приверженцев КПРФ. Всех утопить, пересажать ЕР. И во главе Навального /Зюганов свой первый номер втихую сбросил/. И будет рай для нескольких избранных. А ЕР вы ненавидите, потому что они работают, а Вам это нож по сердцу. Можете не отвечать. Вы мне не интересны.Сергей ФедотовНужели правда? Вы, я вижу напитаны информацией. Расскажите, Христа ради, хоть одна из реформ(а было их у нас за последние годы преизрядно) выполнена? Достигла своих целей? Хоть один нац. проект выполнен на 100%. Хоть один пакет из всех Майских Указов президента выполнен по все пунктам? А ведь это всё проводилось "под чутким руководством" Единой России. Что значительного совершила ЕР в экономике, в социальной политике, культуре, в другой сфере нашей жизни, чтоб можно было сказать ДАААА, это существенно улучшило нашу жизнь, подняло экономику? ЧТО? "Единая Россия" партия жуликов и воров, партия прихлебателей и проходимцев. НИ ЕДИНОГО ГОЛОСА Единой России.Владимир Соловьевя понимаю ты на работе, но не стоит так усердствовать,Лариса ШемисоваДа и не только, он активно принимал участие в ликвидации КПСС.Лариса ШемисоваА что они вам плохого сделали, в процентном отношении в КПРФ больше всякого г.. , чем в ЕР и понятно почему в ЕР тянутся пройдохи, а вот почему в КПРФ непонятно, что им там мёдом намазано, Рашкин так вообще с навальным объединился. А так https://cont.ws/@Putanik/2069728?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesenлидия гавриковая не знаю как, но ЭНАЮ, что не так. Не Заплатят,ПЛОХО и заплатят ещё плохее ОПРЕДЕЛИТЕСЬ уже "писЯтели"Андрей СтаховАвтор - гондон! Предатели - это не те, кто родился "в 50-е годы"! Кто просрал страну? Это я, защищавший ее и работающий на ее укрепление, отдавший лучшие годы и здоровье?! Да ты охренел, паскудник! Предатели - Горбачев, Ельцин, Гайдар, Чубайс и иже с ними. А ты, автор, что делал, что Сделал для того, чтобы страна крепла? Говно малолетнее!ВЛАДВесьма примитивное суждение.Рожденный СССРБолее чем примитивное.Рожденный СССРХе, жена пенсионерка, её 10-кой тыр не купишь. Ненавидит партию власти за пенсию в 11.5 тыр с ветеранскими надбавками, и зарплату в 17 тыр (дома сидеть не хочет, говорит - буду работать, хоть какая-то прибавка к бюджету нашему), за то, что у меня пенсию за три года украли...Сергей ФедотовНе угадала автор. Денежки мы возьмём, что ж не взять, если эта власть ограбила многих их нас и не только на полмиллиона пенсионных. Но голосовать за партию воров и жуликов не будем. Кто-то, конечно будет, те, кто наиболее глуп и доверчив.Strannik WeidАх как же Вы любите халяву. Кого же и как вас ограбили?Strannik WeidАх как же Вы любите халяву. Кого же и как вас ограбили?ИгорьАвтор отмороженная сопливая тварь быдло-либерастического толка и не определённой половой ориентации.Сергей ФедотовЧто, брат, правда не нравится? Оно так, кода не нравится правда и возразить нечем начинается хамство и оскорбления. Заметил, сторонники партии воров и проходимцев сильно этому подвержены. Аргументов-то нет. Слабак.Strannik WeidНе дают денег плохо, дают плохо. Интересно было бы посмотреть на того кто откажется от этих денег. Покажет свою гордость и не продажность ненавистному режиму🤣🤣🤣🤣Рожденный СССРНе дают денег - плохо, дают - хорошо. Но! Вопрос: с какой целью? Купить голоса на выборах. Никто не откажется, ибо денег не вдоволь, и цены на всё растут день ото дня, но о "продажности" это не говорит. Те, кто дружит с головой пока ещё, не станут голосовать за партию власти, это видно из соцопросов. Так-то.Наталья МустафинаА кого хотите? Думаете, что тогда на вас манна небесная прольётся? Прольётся - только не на вас! И почему все вам плохо? Дают, не дают - все! Не дают - караул, не думают о малоимущих! Дают - караул, покупают, не берите! И не из каких соцопросов ничего не видно, вы их и не проводили. И спрашивать за кого будете голосовать никто не имеет право!Елена Верия (Безденежных)Интересно знать, а кто же это простых, честных, добросовестных, трудолюбивых людей, любящих свою Родину, сделал "малоимущими"?! Власть!Strannik WeidДля начала деньги дают не впервые. Коли такие принципиальные откажитесь. Как это из рук врага брать подачки? Ай какое двуличие.Сергей ФедотовНет конечно. Не станем. Деньги возьмём, но голосовать не станем. С шулерами нельзя играть честно. Безусловно, те, у кого нет ни ума ни совести или чего-то одного проголосуют. Ну так, без дураков и подлецов не обходится ни одно общество. Диалектика, однако.Рожденный СССРХватит блажить, вас не грабят в подъезде. ЕР - воры, на "троне" вор, приближённые к заднице "императора" -воры. Всё как на ладони. И только подобные вам овцы и бараны захлёбываются от розовых соплей, забывая что мы по уровню жизни на 67-ом месте, богатейшая ресурсами страна побирается на лечение ДЕТЕЙ, а стариков решила загнать в могилу повышением пенсионного возраста! Очнитесь...или вам и так в-кайф?!?Дмитрий БаклановВпервые слышу, что эти 10000 дают только тем, кто будет голосовать за ЕР. Дадут всем - значит статья - говновброс...Татьяна ТучакО психологии что-нибудь слышали? Или кроме такого понятия как "гавно" в голове ничего не помещается? "...скоро каждому из них выдадут аж по 10000 рублей", КАЖДОМУ - написано в статье! Деградация на лицо, анализировать простые слова не в состоянии. Гавно мозги!Михаил Афонини не просто вброс и разжигание ненавистиСергей ФедотовВы не слушали выступление президента? Почти дословно, цитирую: "Как только "Единая Россия" сформирует свою фракцию в новой Думе я им дам поручение проработать этот вопрос." Намёк понятен? Если выберете ЕР, я дам вам по 10 тыщ. Правда чуть позже появилась информация, что выдавать будут уже в сентябре. Но и сентябрь большой. Он и ДО 19 числа сентябрь и ПОСЛЕ 19-го тоже сентябрь.Рожденный СССР"Как только" - "так сразу"...? 😉😄🤪Михаил Афонинзюганоские крысы развалили СССР а виноват опять Путин?Рожденный СССРКрыса - Путин. Вор, лжец и никудышный экономист, от слова "совсем"! https://youtu.be/j60NDmBGVjcМихаил Афонина комми просравшие страну святыеhttps://youtu.be/Di9c8-Hro6AВиктор Рюрик" Я тут подумал ... " Юлия , так ты - мужик ?! пенсионеры , которых ты тут обсираешь , смогли выжить в тяжелейших условиях СССР , да еще умудрились и детей нарожать . так что , ты , их внучка , лучше помалкивай , коли не владеешь инфой в нужной степени .Алексей СмирновДалеко не все будут восхвалять ЕР и Путина за эту подачку. но найдутся и такие. Люди не понимают, особенно старики. что все подачки и обещалки правящей партии будут многократно перекрыты повышением цен и налогов.Комментировать
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