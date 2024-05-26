В Керчи почтили память героев Аджимушкая

По давней городской традиции в последнее воскресенье мая жители Керчи приносят цветы к мемориалу Аджимушкайских каменоломен, чтобы отдать дань уважения и памяти воинам и мирным жителям, которые в страшные годы Великой Отечественной войны стали участниками обороны подземной крепости.