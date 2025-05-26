Неэлегантный Ватикан

Оглавление О Папе Выводы Без предисловий. Итак, распутываем очередную туповатую интрижку Мировой Жабы, когда после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа – последний накрапал у себя в социальных сетях о возможной новой переговорной площадке Россия-Украина.