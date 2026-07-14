Nvidia прекратила поставки чипов половине азиатских клиентов

Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских клиентов, которым разрешено покупать ее ИИ-чипы. Компания провела строгие проверки на соответствие требованиям экспортного контроля и на их основе создала новую версию «белого списка» клиентов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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