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Nvidia прекратила поставки чипов половине азиатских клиентов

Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских клиентов, которым разрешено покупать ее ИИ-чипы. Компания провела строгие проверки на соответствие требованиям экспортного контроля и на их основе создала новую версию «белого списка» клиентов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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