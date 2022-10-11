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Глава Невинномысска рассказал, во сколько обошлась экипировка для бойцов

Глава Невинномысска рассказал, во сколько обошлась экипировка для бойцов

После начала частичной мобилизации в России по всем регионам страны начались призывы. Ставропольский край не стал исключением, на данный момент поставленный план в крае выполнен, сейчас основной фокус направлен на помощь мобилизованным гражданам.

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