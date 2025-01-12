Политолог Дудчак: Заявления Вайдель о «Северном потоке» связаны с выборами

Политолог Александр Дудчак, комментируя заявления кандидата на пост канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель о возможном возобновлении проекта «Северный поток», подчеркнул, что они были сделаны в контексте предстоящих выборов в стране.