Политолог Дудчак: Заявления Вайдель о «Северном потоке» связаны с выборами

Политолог Александр Дудчак, комментируя заявления кандидата на пост канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель о возможном возобновлении проекта «Северный поток», подчеркнул, что они были сделаны в контексте предстоящих выборов в стране.
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