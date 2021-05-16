Телеканал 360°ПолитикаКак Израиль наживает врагов. По всему миру идут акции в поддержку Палестины — заканчивается драками и резиновыми пулямиПалестино-израильский конфликт продолжает набирать обороты, приводя к разрушениям и жертвам в секторе Газа.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКБКирилл БронштейнИнтересно, а ночные сирены над Лондоном, Парижем и Берлином тоже вызывали бы такую поддержку у местных жителей? А, там нет сирен. Ну ничего, еще могут зазвучать, когда вся эта шелупонь попрёт на Запад. Израиль их пока сдерживает, отвлекает, берёт огонь на себя. И напрасно Россия думает отсидеться в засаде. Татарстан, Чечня, мусульманские республики и Средняя Азия - это такой котёл, что мало не покажется даже Москве, если полыхнёт.Vyacheslav TolmachevИнтересно, а когда евреи начинали силой устанавливать свое государство на тех территориях (при поддержке Запада, и в частности, США), то почему то никто не подумал, что им может прилететь "ответка" за такую агрессию? Впрочем чему тут удивляться, в данном вопросе гнилой Запад продолжает оставаться все таким же прогнившим. Сперва "основатели" западной цивилизации (римляне) согнали евреев в той земли. А потом через несколько столетий их "потомки" решили использовать "еврейский вопрос" в своих корыстных политических целях и поддержали насилие со стороны евреев. Вот только над последствиями своих поступков Запад никогда не задумывался (и гадил исподтишка, когда "ответка" была явной, ожидаемой и сильной). Обыкновенный расизм (вкупе с трусостью), вот что это такое. Вспоминается "Кесарю - кесарево", только в данном случае евреи выбрали трусливый путь общеизвестного персонажа Киплинга, укрывающегося за спиной сильного союзника (США), поэтому претензии (a-la BLM) евреи стали предъявлять отчего то не потомкам римлян, а местным разрозненным арабам, которые евреям до той поры ничего плохого не делали. Речь идет о политике всего государства Израиль в целом, а не об отдельно взятом каком либо конкретном еврее. Что до вашей фразы о "шелупони", Кирилл Бронштейн, то это сродни все тому же расизму. Вы с какого перепоя стали считать себя выше других людей (тех же арабов)? Если вы сильно уверены в своей некоей "исторической праведности" (с претензиями на обсуждаемые территории), ну так вперед - начинайте свои претензии выставлять потомкам римлян, а с арабами живите дружно на одной территории. Или слабо? Корона жмет и не позволяет "снизойти" к простым людям?
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