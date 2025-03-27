Паром «Антей» обеспечил перевозку более 1100 транспортных средств с начала 2025 года

Он курсирует между Санкт-Петербургом и Калининградом С момента возобновления паромного сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом грузопассажирский паром «Антей» продемонстрировал высокую эффективность перевозок.
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