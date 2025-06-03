Основатели Digg объясняют, как они создают сайт для людей в эпоху искусственного интеллекта

Перезапущенная версия социального сайта Digg стремится вернуть дух старого интернета в то время, когда контент, созданный искусственным интеллектом, угрожает захлестнуть традиционные социальные медиа-платформы, заглушая голоса реальных людей.
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