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Шесть безответных мячей от разных футболистов принесли сборной России разгромную победу над Намибией

Шесть безответных мячей от разных футболистов принесли сборной России разгромную победу над Намибией

На стадионе "Екатеринбург Арена" в субботу, 3 октября 2026 года, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России по футболу разгромила национальную команду Намибии со счетом 6:0.

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