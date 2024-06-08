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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Воронцевич о 2-м месте УНИКСа: «Золотые медали другого отлива, но серебро не менее ценно»

В финальной серии Лиги ВТБ казанская команда с Воронцевичем в составе уступила ЦСКА (1-4). – Насколько вы довольны серебром по итогам сезона? – Серебро – это очень приличный, очень достойный результат.

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