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Россиянам рассказали, какие заболевания могут обостриться в осенний период

Россиянам рассказали, какие заболевания могут обостриться в осенний период

Эксперт Сергей Козырев в беседе с RG.RU рассказал, что в осенний период, помимо традиционного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), могут обостриться и хронические болезни, а именно сердечно-сосудистые, кожные, суставные, а также в этот период легко набрать лишний вес.

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