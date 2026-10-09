Россиянам рассказали, какие заболевания могут обостриться в осенний период

Эксперт Сергей Козырев в беседе с RG.RU рассказал, что в осенний период, помимо традиционного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), могут обостриться и хронические болезни, а именно сердечно-сосудистые, кожные, суставные, а также в этот период легко набрать лишний вес.