В МАГАТЭ перенесли запланированный на 26 августа обход ЗАЭС из-за угрозы БПЛА

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС были вынуждены укрываться в помещении 20 августа из-за угрозы атаки беспилотников и перенесли запланированный на 26 августа обход объекта, сообщили на сайте агентства.