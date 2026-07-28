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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о Галимове: «Здорово, что «Ак Барс» смог сохранить своего лидера. Если бы Артем ушел, кем бы его заменили? На рынке не так много свободных агентов такого уровня»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о том, что « Ак Барс » продлил контракт с нападающим Артемом Галимовым .

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