В Польше возмущены требованием Украины отреставрировать бандеровские памятники

Польские общественники из Общества «Единство и память» и Общества поминовения жертв украинских националистов обратились к председателю правительства Дональду Туску и руководителю МИД Радославу Сикорскому с протестом против требования Киева к Варшаве отреставрировать памятники боевикам запрещённой в РФ террористической группировки ОУН-УПА на территории Польши.