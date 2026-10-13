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The Eurasia Daily news agency

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Kiev is in an energy environment: it could have been an "island", but it was necessary to think earlier

Kiev is in an energy environment: it could have been an "island", but it was necessary to think earlier

After the retaliatory strikes of the Russian army on the Tripoli thermal power plant and thermal power plants in Fan and emergency shutdowns are taking place in Kiev in the Ukrainian capital.

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