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Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко

Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко, вызванный в Верховную Раду, с трибуны озвучил встречные обвинения в адрес Офиса президента.

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