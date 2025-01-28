Анохин: Несколько БПЛА сбито на подлёте к Смоленску, разрушений и раненых нет Смоленск. Фото © Администрация города Смоленска Российские силы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлёте к городу Смоленск, никто не пострадал.
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