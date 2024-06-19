Летний антракт в российском футболе завершится 13 июля матчем за Суперкубок России

Эта игра откроет сезон-2024/25, в котором петербургский «Зенит» выступит обновленным Соперником «Зенита», выигравшего и золотые медали, и Кубок России, в матче за Суперкубок страны станет «Краснодар», занявший в чемпионате второе место.