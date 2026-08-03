Массовая гибель краснокнижной рыбы в Тюменской области зафиксирована уже в Иртыше и создаёт угрозу для Оби

Массовая гибель водных биоресурсов, начавшаяся в реке Тура, распространилась на Иртыш в районе Тобольска.
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