Топ-менеджер JPMorgan: «Наши клиенты интересуются токенизацией активов, а не криптовалютами»

Тайрон Лоббан, глава отдела разработки блокчейнов JPMorgan, заявил, что крупные клиенты банка выражают интерес к токенизации традиционных активов, но по-прежнему осторожны в отношении взаимодействия с криптовалютами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии