WSJ: администрация Байдена не хочет победы Украины в конфликте с Россией

Президент США Джо Байден не хочет, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией. Об этом в материале для газеты The Wall Street Journal написал профессор стратегических исследований Филлипс О’Брайен.
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