Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Чикаго» выиграл 4-й матч подряд, победив «Флориду». Кэйн забил 1-й гол в сезоне в 6-й игре

«Чикаго» выиграл 4-й матч подряд, победив «Флориду». Кэйн забил 1-й гол в сезоне в 6-й игре

«Чикаго» победил «Флориду», выиграв 4-й матч подряд. «Блэкхокс», начавшие сезон с 2 поражений от «Колорадо» (2:5) и «Вегаса» (0:1), далее последовательно обыграли «Сан-Хосе» (5:2), «Детройт» (4:3 ОТ), «Сиэтл» (5:4) и сегодня «Пантерс» (4:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх