«Чикаго» выиграл 4-й матч подряд, победив «Флориду». Кэйн забил 1-й гол в сезоне в 6-й игре

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«Чикаго» победил «Флориду», выиграв 4-й матч подряд. «Блэкхокс», начавшие сезон с 2 поражений от «Колорадо» (2:5) и «Вегаса» (0:1), далее последовательно обыграли «Сан-Хосе» (5:2), «Детройт» (4:3 ОТ), «Сиэтл» (5:4) и сегодня «Пантерс» (4:2).