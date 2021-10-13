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Ректор Шанинки Сергей Зуев не признает вину

Ректор Шанинки Сергей Зуев не признает вину

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, Сергей Зуев не признает вину.

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Владимир Eвтушенко
лучше бы его пристрелить сразу при аресте, а то проститутки- адвокаты его отмажут.
Екатерина
Вор должен сидеть в тюрьме (цитата из фильма).
Леонтий Букштейн
Кто-нибудь помнит, что это такое - Шанинка? Цитирую: Шанинка (Московская высшая школа социальных и экономических наук) - российско-британский университет в Москве, который обучает магистров и бакалавров по программам, валидированным Университетом Манчестера (University of Manchester, UK). А теперь вопрос: кто-нибудь верит, что про-британская контора работает во благо России? Я - не верю.
СЭМЭН Иваницкий
хоть и "штейн", но я согласен...бывают и "штейны" нормальными...
Валерий Федосеев
Агент забугорного влияния, пусть молится хозяину что с насильниками не посадил.
vitaly yanushkevich
А надо было, до кучи.
Гаражный кооператив ЛАДА
Эх как забегали члены ОНК Москвы, как только в СИЗО попадают проходимцы от "университетов", лицедеи - алкоголики - убийцы, и "просто смазливые шлюхи".

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