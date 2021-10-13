Ректор Шанинки Сергей Зуев не признает вину

Политика как она естьПолитикаРектор Шанинки Сергей Зуев не признает винуРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, Сергей Зуев не признает вину.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Eвтушенколучше бы его пристрелить сразу при аресте, а то проститутки- адвокаты его отмажут.ЕЕкатеринаВор должен сидеть в тюрьме (цитата из фильма).Леонтий БукштейнКто-нибудь помнит, что это такое - Шанинка? Цитирую: Шанинка (Московская высшая школа социальных и экономических наук) - российско-британский университет в Москве, который обучает магистров и бакалавров по программам, валидированным Университетом Манчестера (University of Manchester, UK). А теперь вопрос: кто-нибудь верит, что про-британская контора работает во благо России? Я - не верю.СЭМЭН Иваницкийхоть и "штейн", но я согласен...бывают и "штейны" нормальными...Валерий ФедосеевАгент забугорного влияния, пусть молится хозяину что с насильниками не посадил.vitaly yanushkevichА надо было, до кучи.Гаражный кооператив ЛАДАЭх как забегали члены ОНК Москвы, как только в СИЗО попадают проходимцы от "университетов", лицедеи - алкоголики - убийцы, и "просто смазливые шлюхи".Комментировать
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