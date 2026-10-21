Пленный из ВСУ Анатолий Кропотов признался, что украинские боевики, не получая сбросов с провизией от своих дроноводов, убивают друг друга из-за еды.
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